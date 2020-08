“Te puede llegar con las facturas por pagar”

Clara Lago ha vivido muy de cerca la enfermedad de Dani y fue una de las primeras personas en felicitarlo públicamente en redes sociales: “Compañero, no me cabe en el pecho la felicidad de verte llegar a esta línea de meta. Siempre te gustaron los retos (yo te he visto superar muchos de ellos), pero éste, sin duda, era de los más difíciles”.

You May Also Like