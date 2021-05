“Te preguntas si realmente vale la pena”

Uno de los más afectados fue Aleix Espargaró . “Nos ponemos a 350 km/h, y mi cerebro intenta concebir después de un minuto de silencio donde no podía contener las lágrimas, que he ido a buscar a mi hermano, cómo hacemos para salir a correr (llora). Es muy difícil. Era un niño, que pase todo tan rápido…”, admitía, notablemente emocionado, el de Aprilia.

La veteranía, en este caso, no hace que la tragedia duela menos. Pilotos que ya llevan años corriendo en el Mundial, en MotoGP , no pudieron evitar conmoverse con lo ocurrido.

You May Also Like