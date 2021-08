¿Te pican los ojos después de ir a la piscina? Descubre estos consejos para evitar las infecciones oculares

Por otro lado, el experto de Quirónsalud Córdoba advierte de que algo importante que no solemos cumplir al ir a bañarse en una piscina o en el mar es el no usar lentes de contacto. Según explica, en el mar por la posibilidad de que se deposite sal o arena , y en las piscinas por el riesgo de contagio de bacterias y de amebas. “Estas últimas viven en el agua deficientemente tratada y producen cuadros graves de úlceras corneales”, avisa.

En este contexto, incide en que la irritación que se produce después de las zambullidas puede acompañarse en ocasiones con algunas secreciones: “Si son escasas y duran poco tiempo pueden no tener importancia. Si se prolongan por varios días se debe consultar con el médico de Atención Primaria o con un oftalmólogo ante la posibilidad de que sea una conjuntivitis, ya que en las piscinas pueden contagiarse conjuntivitis víricas. En ese caso debe seguir el tratamiento que le indique el médico y no automedicarse”.

