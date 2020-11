TE: no hay objeción para la sanción presidencial de seis corregimientos

Según la Constitución , en su artículo 169, el Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 30 días hábiles para devolver con objeciones cualquier proyecto y, si no lo hiciese en el término indicado, no podrá dejar de sancionarlo y hacerlo promulgar.

En la nota, a la que tuvo acceso este medio, el TE plantea que el departamento de cartografía de esa entidad “cotejó las descripciones de cada corregimiento nuevo con sus aledaños, pudiendo concluir que el referido proyecto de ley 73 no presenta inconvenientes en materia electoral; de igual manera verificamos cada uno de los requisitos legales que establece el artículo 16 de la Ley 65 de 22 de octubre de 2015, constatando que el mismo cumple con lo que allí se dispone, por lo que no encontramos objeciones para la sanción”.

