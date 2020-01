TE multará a ministerios | La Prensa Panamá

Las multas oscilan entre 2 mil y 10 mil dólares, tal como lo dispone el Código Electoral. Y es que, según el TE, los ministerios de la Presidencia, de Desarrollo Social y de Obras Públicas, y otras ocho entidades estatales violaron la disposición electoral (artículo 194) que establece que las instituciones públicas no podrán pautar en tiempo electoral más de lo pautado en los últimos seis meses. Por esta razón, el Tribunal pidió la suspensión de la publicidad de estas instituciones. Las multas se impondrán en los próximos días, informó Solís, pero no especificó cuándo.

You May Also Like