¿Te han robado la tarjeta? Esto es lo que tienes que hacer

Por eso, desde Ibercaja recuerdan las precauciones que se deben tener cuando se dispone de una tarjeta de crédito o débito: utilizar un pin adecuado, que no sea fácilmente identificable y no llevarlo anotado en ningún sitio; comprar en comercios seguros y en los que confíes; y revisar con frecuencia los extractos de tus tarjetas y los movimientos.

Es imprescindible tener un documento legal que demuestre lo sucedido. No solo ante posibles perjuicios en la cuenta, sino también a la hora de recuperar la documentación (DNI, carné de conducir, etc.) que pudiera contener también la cartera o bolso sustraído.

