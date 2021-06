“Te envuelve y aísla de la radiación”

Dicen que como en cama propia no se duerme en ninguna, y por eso Koke y Marcos Llorente han decidido que eso les acompañe en la próxima Eurocopa. Literal: se han llevado sus colchones a la concentración de Las Rozas, aunque no son unos colchones comunes.

Se trata de unos especiales, cuyo tejido y tratamiento previene las radiaciones y campos electromagnéticos, o esa es la justificación que su fabricante usa para que cuesten 30.000 euros. Sea porque realmente tienen esas propiedades, o por pura sugestión, el caso es que los dos jugadores del Atlético de Madrid aseguran que descansan mucho mejor con ellos.

“Descansamos bien en nuestra cama de casa… y todo lo que sea recuperar bien, bienvenido sea”, admitía Koke en la sala de prensa. Después, Llorente explicó un poco más en una entrevista en ‘El Partidazo de COPE‘.

“Cuando supe que iba convocado y la cantidad de días que íbamos a pasar, hablé con la selección por si había la posibilidad (con el tema del Covid no sabía si era posible), me dijeron que sí y no dudé llevarme la cama”, contó. Según el mediocentro (o lateral, como le va a poner Luis Enrique), asegura que se duerme mejor con ellos. “Yo no he tenido problemas de sueño, pero hay gente que los ha tenido y cuando duermen en esta cama, descansan mejor, duermen más horas y consiguen que el sueño profundo sea de mayor durabilidad”.

Concretamente, este colchón “te envuelve y te aísla de la radiación y los campos, la radiación que consumes todo el día, y cuando te metes ahí, liberas todo eso y consigues descansar mejor”.