“¿Te acostarías con mi padre?”

HOY ES NUESTRO ANIVERSARIO♥️. 1 añito hacemos mi “goldito” y yo. Es raro que las parejas celebren aniversarios, solo unas pocas duran y últimamente solo escucho parejas de mucho tiempo diciendo, ¡que ya no es lo mismo, que ya no es la pasión de antes, que es un cariño diferente, que las cosquillitas se van…! Yo no se, si aún llevamos poco tiempo, mucho o que, pero lo que si sé y siento, es que cada vez te quiero más (en verdad creo que ya te quise cuando te miré la primera vez, te lo juro, lo sentí en el alma), pero siento que me supera este amor, que me miras y me sigo poniendo nerviosa, que hicimos el amor ayer y hoy cada vez que lo recuerdo me estremezco… ( llevo un día…). Que me he acostumbrado a ti de una manera, que no concibo mis días y mis noches sin ti, si te vas me veo durmiendo en el sofá de por vida, porque los recuerdos de esa cama serían una tortura para mi. Te amo, te quiero, se me cae la baba, me encanta consentirte y quiero hacerte el hombre más feliz del mundo, sabes que lo intento, he hecho por ti y por nosotros, muchas cosas y las seguiré haciendo siempre y cuando, me sigas mirando con esos ojos verdes con los que me puedes pedir lo que quieras.. Me entrego a ti, a la felicidad que me das, a la tranquilidad que me aportas, a estos días llenos de risas sin respiración. Y te quiero dar las gracias, por esas veces en las que me pongo en plan “esto es lo que hay y punto”, y tú me dices: si mami lo que tú digas jajajajja. VEN YA A POR MI Y VAMOS A CELEBRAR ESTE ANIVERSARIO COMO DIOS MANDA. @pablito_pisa

