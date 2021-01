TDAH en adultos. ¿Qué consecuencias tiene no detectarlo y tratarlo en la infancia?

Una vez diagnóstico el TDAH en adultos, los pacientes suelen mejorar mucho. El tratamiento, al igual que ocurre con los niños, debe ser multidisciplinar, combinando el farmacológico con el psicológico. Sin embargo, aquí los adultos también encuentran más problemas, pues los fármacos disponibles no siempre están indicados para adultos ni están cubiertos por el sistema nacional de salud. Fátima Guzmán insiste sobre todo en la importancia de la terapia psicológica, “ es muy importante la psicoeducación, explicar qué significa el diagnóstico, cuáles son sus síntomas y cómo podemos abordarlos. Hacer entender a la familia por qué estas personas tienen esas peculiaridades y qué diferencias existen con quienes no lo padecen . Además, debemos proporcionar al paciente estrategias de control emocional y abordaje cognitivo”, destaca. Y es que, con la edad adulta, los problemas y comorbilidades aumentan y también deben ser tratados, “son temas muy sensibles y deben ser abordados caso a caso. Algunos de ellos pueden necesitar terapia de pareja con enfoques entrenamiento en métodos de comunicación y resolución de problemas. Cuando existen problemas en el ámbito laboral se producen grandes mejoras sin son tratados para la atención y la impulsividad”, explica Guzmán.

El diagnóstico precoz es indispensable para mejorar la calidad de vida de los pacientes, algo que no ocurre a menudo debido a que suele confundirse con otros trastornos, como asegura Fátima Guzmán Tordesillas, directora y fundadora de la Fundación Educación Activa, “ los pacientes TDAH adultos encuentran muchos problemas para que les diagnostiquen adecuadamente. Se sabe que existen otros trastornos, como el ataque de pánico, los trastornos de ansiedad, la depresión o el trastorno bipolar, que interfieren a veces con la atención y, por tanto, dan lugar a la inatención, que es un síntoma no-específico de la psicopatología, y no necesariamente un índice particular del TDAH en adultos. En algunos casos, estos adultos son medicados para todas estas patologías durante años sin haber llegado nunca a solucionar sus problemas. Sin embargo, cuando visitan a un psiquiatra especialista en TDAH y les administran un tratamiento teniendo en cuenta este trastorno, les cambia la vida”, asegura.

