Taylor Swift vuelve a grabar su música para recuperar los derechos de sus primeras canciones

De acuerdo con la versión de Swift, cuando intentó adquirir los derechos, Braun y su socio Borchetta exigieron una cláusula en la que debía comprometerse a no hablar negativamente de ellos ni de la negociación , antes incluso de conocer el precio que le pedían. “Mi equipo legal dijo que esto no era para nada normal” , aseguró la cantante estadounidense.

You May Also Like