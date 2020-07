Taylor Swift rehace todos sus discos de ‘The Folkore’ tras la acusación de plagiar el logotipo de una artista negra

La cantante Taylor Swift lanzaba casi por sorpresa hace sólo unos días su nuevo disco, llamado The folklore album. A las pocas horas ya tenía un problema : el nombre y el logo se parecían demasiado al de una empresa de una artista negra, Amira Rasool, que vende ropa, accesorios, calzado y bolsos con inspiración étnica africana bajo la denominación The Folklore.

