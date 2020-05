Taylor Swift le envía regalos a enfermera en su cumpleaños

La reacción de la joven enfermera quedó grabado en un video. Abre la caja donde encuentra muchos bellos detalles que la cantante quiso obsequiarle, y una carta en la que le dice: “Nunca sobran las palabras de agradecimiento cuando arriesgas tu vida para ayudar a los demás, y para difundir a viva voz el mensaje de que la gente tiene que tomarse este asunto muy en serio. Por cierto, he visto una foto tuya en mis conciertos, ¡ Muchas gracias por venir! Me encantaría darte un abrazo la próxima vez que podamos vernos y darte las gracias en persona. Con amor y admiración: Taylor Swift”.

