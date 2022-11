Taylor Swift hace historia al ocupar todos los puestos en el top 10 de los éxitos musicales en EE.UU.

Sin esa restricción, Swift habría tenido ocho de los 10 mejores sencillos de esta semana. En cambio, tiene que contentarse con ser la número uno ( Anti-Hero ), tres ( Lavender Haze ) y cuatro ( Snow On The Beach ).

Pero el sonido tenue de esos discos persiste y sus relatos nocturnos están pintados en tonos más apagados que éxitos como Shake It Off y Lover .

El resto del top 10 incluye otras pistas del álbum como Lavender Haze , Maroon , Snow On The Beach , Bejeweled y Karma .

You May Also Like