Taxistas protestan en contra de levantamiento de medida restrictiva de circulación

“No hay pasajeros para la cantidad de taxis que hay, lo que hay en una mancha de carros amarillos y as quien vamos a a subir”, insistió Martínez, quien manifestó su preocupación porque “las concesionarias van a querer su plata completa de lunes a sábado y no van a tener con qué pagarles”.

“Lo que pasa es que el Gobierno sol´to par y non inconsultamente. No consultaron con ningún transportista esta medida”, afirmó el conductor.

You May Also Like