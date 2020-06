Taxistas mantendrán circulación de acuerdo a placas pares e impares en Chitré

MÁS INFORMACIÓN Wilberto García, dirigente del transporte selectivo, manifestó que entre los propio s trabajadores del volante acordaron mantener las salidas de acuerdo al último dígito de la placa, es decir, días de circulación para pares y otros para impares. García manifestó que la medida inicia a partir del lunes 15, c on los taxis cuyas placas terminan en pa r, los cuales trabajarán lunes, miércoles, viernes y domingo, mientras que los impares, los días martes, jueves y sábado. La semana entrante, dijo el dirigente, los taxis con placa impar iniciarán lunes, de forma que puedan equitativamente también laborar cuatro días . La medida fue consultada con los transportistas y será anunciada a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, de forma que haya mercado suficiente para todos. “Si ponemos a trabajar los taxis todos los días, lo que va a traer es que haya más desgaste en los carros, y más gente en las calles exponiéndose a una contaminación”, indicó. En la región operan unos 448 taxis.

