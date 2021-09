Taxistas herreranos piden que se mantenga medida de par y non

Tras el anuncio de la terminación de esta medida , el pasado 31 de agosto, propietarios y palancas de taxis pidieron a las autoridades regular nuevamente la circulación. Por espacio de media hora , los taxistas cerraron los cuatro paños de la vía, mientras eran observados por unidades de la Policía Nacional y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. George Castillo, d irigente taxista de la provincia , indicó que a pesar de las aperturas de sectores económicos , la situación no está todavía para mantener a más de 400 taxis circulando. Para los conductores, el hecho que no haya escuelas ni universidades abiertas, así como empresas con menos de la mitad de sus trabajadores, es indicativo que la economía no está p ara que todos los taxis circulen a la vez . El director provincial de la ATTT, Efraín Peralta, indicó que a la fecha todos los t axis que mantienen sus certificados de operació n pueden trabajar, sin distingo de placa. A su vez, señaló que el levantamiento de la medida es una decisión a nivel nacional, basada en la reactivación de las actividades económicas , por lo que instó a los taxistas a organizarse en conjunto con las prestatarias , para brindar el servicios de forma segura. Después de realizada la protesta pacífica , los conductores de transporte selectivo se retiraron de la vía, permitiendo la circulación.

