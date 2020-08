Taxis volverán a circular por pares y nones en Panamá y Panamá Oeste

Los vehículos con placa con terminación en los números pares 0, 2, 4, 6, y 8 , circularán los días martes, jueves y sábado, en horario de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. Debido a la cuarentena total de domingo, los taxis no podrán circular para mitigar la propagación del COVID-19.

You May Also Like