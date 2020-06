Tauro – Sábado 13 de junio de 2020: la Luna se acerca a tu signo ¡pasión! | Horóscopos Tauro

Trabajo Durante esta etapa de la segunda quincena de junio que comenzará el lunes con la Luna en tu signo cualesquiera sean las nuevas obligaciones o deberes en que te veas envuelto lograrás resolverlos de manera satisfactoria. No obstante, aparta tiempo dentro de tu apretada agenda para no excederte en lo que hagas y mantener el equilibrio adecuado.

Salud Hay un aviso de salud para los nativos de Tauro que en estos momentos están considerando algún tipo de cirugía estética, liposucción, implante de senos o de dentadura y es que con tantos planetas retrógrados si lo que piensas hacer no es urgente o tiene ya fecha determinada mejor lo pospones para cuando todo esté nuevamente armonizado, pero si no es posible, entonces procede, con precaución.

