Tauro, horóscopo del jueves 13 de mayo de 2021 | Horóscopos Tauro

Salud Marte en su caída desde el signo de Cáncer en tu casa 3 que conecta con tu casa 6 por el signo de Escorpión; claramente nos dice que si no dices lo que sientes de manera adecuada vas a estar teniendo muchos problemas internos a nivel emocional que podrían volverse alguna enfermedad; pues los orígenes de las enfermedades por lo regular son mentales o emocionales y si no dices lo que sientes podrías estar afectando tu garganta. Expresa eso que tienes dentro de la mejor manera pues también soltarlo de manera agresiva y brusca puede traerte malas consecuencias.

Pronóstico del día Esas ideas que has expresado y la manera en que lo has hecho van a ser tan efectivas que podrás tocar los corazones de la gente a la cual le has expresado tus ideas y sentimientos ya que tu casa 3 en el signo de Leo con la parte astrológica de la Fortuna va a darte la ventaja de ser muy exitoso en lo que deseas mediante la manera que expresas las cosas.

