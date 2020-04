Tatiana y su madre no buscan dañarle carrera a Yemil; les piden quitar denuncia

Pero la señora de Vélez le reiteró que Yemil no le hizo caso cuando ella le dijo muy bien que no se metiera con su niña. “Y lo hizo, y hasta de más”, acotó.

La persona hizo énfasis en que la mayoría de los temas de Yemil son dedicados a Tatiana Vélez, por lo que él no tendría ninguna intención de agredirla. “Ella ha estado ahí cuando él las grababa. Usted se fue mucho más allá, afirmó cosas que él no hizo”, destacó.

La persona insistía en que Tatiana había dado una entrevista en la que confesó que Yemil nunca le hizo nada. “Señora, ya no puede hacer nada más, está esperando un hijo de él. ¿Quiere que ese niño crezca con su padre en la cárcel? Y cuando empiece a preguntar por su padre…”. La madre de Tatiana le comentó que gracias a Dios su hija no está embarazada porque le hizo la prueba, pero la persona le insistía: “Eso es lo que usted piensa”, le dijo. ¡Fuerte!

Le resaltó que cuando esa persona tenga una hija y la golpeen entenderá lo que se siente: “Entonces sabrás cómo me siento yo. Si tanto lo quieres, pues ayúdalo a él a que se someta a buscar ayuda para que no golpee a más nadie y no llegue a matar a una hija ajena”, le dijo Yaritzel.

La madre de Tatiana no se quedó callada y le respondió lo siguiente: “Joven, yo no tengo maldad ni ganas de dañar la carrera de nadie. Él lo hizo solo, él se metió en la cárcel solo”, le dijo.

You May Also Like