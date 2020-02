Tatiana Vélez, novia de Yemil, asegura que está bien, los golpes son por robo

Asimismo reveló que las fotos en las que aparece golpeada fueron producto de un robo que no denunció, por lo que aclara que su actual pareja Yemil, no la ha maltratado. “Eso fue hace un mes que tuve un robo, yo iba saliendo del salón de belleza, me quitaron el teléfono y mucha plata de la cartera”.

Vélez pidió que no se le juzgara y que muchas cosas de las que ha dicho su mamá son falsas. Cuando se le preguntó qué ha dicho la mamá que sea falso respondió: “que conocí a Yemil en Chill Out”. Además destacó que no podía recordar que otra mentira había dicho su mamá.

