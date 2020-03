¿Tatiana Vélez está embarazada? | Dia a Dia

Yemil fue detenido provisionalmente por 48 horas, como medida de protección a la víctima, debido a la denuncia interpuesta por su actual novia, Tatiana Vélez, el pasado 20 de febrero.

Bueno, parece que la joven espera que todo se resuelva, pero juntos.

El las historias de la cuenta de Instagram del cantante, apareció una imagen de ellos dos, juntos, besándose, con la leyenda: “te amo mi rey y de esta salimos emoji de corazón Att: Baby Mom”.

Tras la publicación, llamó mucho la atención eso de “Baby Mom”, por lo que se incrementaron los rumores sobre que Tatiana está embarazada.

¿Será?

Tratando de buscar una respuesta, sobre un posible embarazo, conversamos con su madre, Yaritzel de Vélez, quien aseguró que lo duda mucho. “No creo, es pataleo de ahogada”, mencionó.

Cabe destacar que Yaritzel dejó claro que no va a parar con todo este tema. “No me van a silenciar, no tengo miedo; yo esto lo hago por amor. No voy a parar, así sea sola. A ella la parí yo. Tarde o temprano las cosas salen a la luz”, publicó en sus historias de Instagram.