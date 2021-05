Tata Martino ya habló con Chicharito para su posible regreso al Tri

Javier Hernández se renovó en 2021, tiene seis goles en cuatro partidos en la MLS con LA Galaxy, pero aún así no fue tomado en cuenta en la lista de convocados que dio a conocer la Selección Mexicana de Gerardo Martino.

Sin embargo, el Tata lo tiene muy presente en su mente, al grado de que asegura ya habló con Chicharito para su posible regreso al Tri, siempre y cuando mantenga ese rendimiento que está mostrando en el inicio de la temporada estadounidense.

“Sí he hablado con Javier (Hernández), he viajado a Los Ángeles. El jugador tiene que hacer su trabajo y esperar que el entrenador los llame, en esto de elegir podemos o no estar de acuerdo, los jugadores deben de hacer su trabajo en el club. Ahora en la MLS ha tenido un buen comienzo, no se puede pasar por alto, esperamos siga en ese rendimiento“.

“Ha empezado la temporada, el equipo está bien, poco tiene que ver el equipo con lo visto al final de la temporada pasada, hay un equipo que lo acompaña, lo veo bien y a Jonathan (dos Santos), me parece que hay un equipo diferente que hace que estén los jugadores más enfocados”, indicó el timonel de la Selección Mayor.

Por lo pronto, Martino dejó en claro que hoy sus delanteros son Raúl Jiménez, Henry Martín, Alan Pulido y Alexis Vega.

“En la lista de 40 convocamos a (Raúl) Jiménez porque los tiempos nos coinciden, no podíamos no tenerlo si el Wolverhampton lo da de alta. Henry (Martín), Alan (Pulido), agregamos a Alexis (Vega), entendemos que juega más con los extremos y entendemos que para nuestro sistema puede jugar. Ellos son los cuatro número ‘9’”.

Agregó que está en constante comunicación con Jaime Lozano, con la finalidad de poder compartir jugadores para la Selección Olímpica; la prioridad es Tokio, pero también llevar un buen equipo a Copa Oro.

“Hay jugadores que casi compartimos. Tendremos que hablar, algunos serán fácil cederlos, otros no, La prioridad son los olímpicos pero también debemos ser competitivos en la Copa Oro. Hay otros que estamos de acuerdo, otros en los que estamos analizando”, agregó el Tata señalando que hasta a Guillermo Ochoa podrían cederlo para Juegos Olímpicos.

Chicharito no está vetado

En el tema del Chicharito también se manifestó Gerardo Torrado, director de Selecciones Nacionales, para descartar que la ausencia de Hernández sea por un veto, enfatizando que no hay alguna indisciplina por la que hoy no esté en lista.

“Creo que todos, tanto el Tata como yo hemos sido siempre muy abiertos y hemos dicho que las puertas de la Selección están abiertas para todos los jugadores que puedan aspirar a ella”, indicó Torrado.

