TAS señala a exdirigente de FIFA por usar vuelos privados y beneficiar a su hijo

Durante su mandato como número 2 de la FIFA, Valcke “realizó cuatro viajes que no se inscribían en la política de desplazamientos de la FIFA, porque el uso de aviones privados no respondía a las exigencias de seguridad o de reducción de costes, y porque estaba acompañado por miembros de su familia con cargo a la FIFA”, se puede leer.

