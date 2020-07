Tarjetas de crédito y de débito, ¿qué diferencias hay entre unas y otras?

No es necesario buscar una tarjeta que cumpla con todos los requisitos, ya que eso será muy complicado, es aconsejable buscar una tarjeta principal con pocas comisiones para el día a día y luego otra secundaria que tenga ventajas más específicas (por ejemplo, una para viajar). Si son gratuitas, no nos costará nada tener ambas para cada momento.

Tanto si son de crédito como si son de débito lo primero es buscar que no tengan comisiones anuales, ni por emisión ni por mantenimiento, recalca la experta en créditos y tarjetas en HelpMyCash.com . Existe una gran oferta de tarjetas bancarias sin costes anuales, por lo que pagar por algo que podemos encontrar gratis no tiene sentido, salvo que las ventajas sean muy exclusivas y compensen.

