Tarjeta amarilla | La Prensa Panamá

Si llegásemos a perderlo, no podrían considerarnos. Panamá goza de sólido acceso a los mercados de capitales, financiamiento a tasas bajas y buena percepción crediticia. Esto en gran parte es posible por tener el grado de inversión. Aunque todavía estamos dos escalafones por encima, no queremos en ninguna circunstancia que nos saquen del partido. La realidad es que hasta que no logremos incrementar los ingresos para que sean mayores a los gastos o logremos reducir los gastos para que sean menores a los ingresos, probablemente tendremos que seguir equilibrando el déficit con más deuda. ¿Y cuándo la repagaremos?

