¿Tarifa libre o regulada? Más de la mitad de los españoles desconoce las posibilidades del mercado de energía

Sobre esta ayuda, el informe de la CNMC indica que el 73,5% de los consumidores sabe de su existencia, frente al 25,5% que no. Siguiendo esta línea, el 63% declara saber cuáles son los requisitos necesarios para beneficiarse del bono, mientras que el 32,9% manifiesta no conocerlos.

Los datos de esta oleada del Panel de la CNMC indican que el 42,6% de los hogares tienen conocimiento sobre el mercado libre y mercado regulado eléctrico , aumentando más de 10 puntos desde el segundo trimestre de 2021, la cifra era del 30,5% en el mismo periodo de 2022. No obstante, más de la mitad de los encuestados (56,9%) asegura no conocer las diferencias entre los dos mercados.

