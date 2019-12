Tarifa eléctrica se mantiene para el 99.2% de los clientes

Los clientes de Edechi, que reciben el servicio de energía eléctrica en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, no tendrán incremento en general y mantendrán la misma tarifa del semestre anterior. En estas dos provincias solo hay once clientes que tendrán una reducción de 5% y que están dentro de los clientes con tarifa horaria.

