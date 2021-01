Tanya Roberts, ex ‘chica Bond’, muere a los 65 años

Después de que terminó el programa, Roberts protagonizó la cinta fantasiosa The Beastmaster y al personaje principal en Sheena: Queen of the Jungle de 1984, una versión femenina de Tarzán que acabó como clásico de culto y nominada a cinco premios Golden Raspberry.

Distintos medios estadounidenses, incluido el presitigioso The New York Times, también confirmaron el martes el fallecimiento de Roberts, citando a O’Brien.

You May Also Like