Tanques, subsidios y gobernanza hay que poner orden

El dialogo se ha convertido la dialéctica de la lucha de clases, del cambio que unos pocos quieren de un sistema económico, que no es lo mismo de un cambio del modelo económico desgastado o agotado. Debemos fortalecer al “Estado Gendarme” para que, con la energía propia, garantice la paz con respeto, pero que no intervenga o compita con el sector privado.

Hablando de subsidios, el Estado no puede sostener los mismos sin afectar seriamente el presupuesto Nacional. Los subsidios no puede ser permanentes, el Estado no tiene la capacidad para sostenerlos sin afectar el presupuesto de inversión, que tanta falta hace para el desarrollo de nuestra Nación.

Empecemos por el respeto al derecho ajeno, el cual lo definió un prócer de la revolución mejicana, como necesarios para que exista paz. Es innegable que este respeto a todos los ciudadanos se ve seriamente afectado por las protestas violentas y cierre de calles, No solo se afecta la libre circulación, sino que también se afectan derechos individuales como la salud, el comercio, los suministros de alimentos, medicinas, combustibles y demás bienes de uso diario que no pueden transitar libremente a sus destinos para satisfacer las necesidades de todos, incluyendo los que hoy cierran las vías. Se atenta contra la seguridad nacional, y eso es un delito.

