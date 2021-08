Tania Llasera estalla contra las tallas de la ropa de Zara: “No tenéis vergüenza”

La presentadora Tania Llasera ha querido, una vez más, llamar la atención en sus redes sociales sobre la realidad de los cuerpos femeninos y sobre cómo las marcas de moda parecen, a veces, estar a años luz ellos.

En sus stories de Instagram, ha apelado directamente al dueño de Zara, Amancio Ortega, para que haga algo con las tallas de la ropa que fabrica y vende. “Este vaquero me lo compré ayer. ¿Cómo es posible, señor Amancio, que yo tenga una talla XL?”, se ha preguntado Llasera.

“Vale que hace años no me cabía nada y llevo cinco años sin pisar tu tienda de Zara”, añade, “y ahora me cabe, pero la talla más grande que hay”. La presentadora reflexiona sobre los “problemas” que se están creando “a la gente joven” que tiene cuerpos “perfectamente normativos y tienen que comprar una XL”.

“No tenéis vergüenza, no me parece normal. Ya está, ya lo he dicho”, dice Llasera en el vídeo. Después, ha compartido los comentarios de varias seguidoras que le dan la razón y agradecen que alguien como ella alce la voz por este motivo. “Basta ya de jugar con la salud mental y física de la gente”, ha clamado.

Y ha pedido a Amancio Ortega que se “ponga las pilas con el tema”.