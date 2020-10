Tanatopractor: la siempre impresionante profesión de preparar a los difuntos

De hecho, asegura que no hay de que temer: ‘un cuerpo sin vida no te va a hacer daño, más daño te hace una persona viva’, menciona.

Marano, de tan solo 23 años, se puede decir que ya es un experto en el tema. Es dedicado a lo que hace y considera a la tanatopraxia como ‘un arte que no es para todo el mundo’, porque quien se dedica al oficio no debe tener miedo a los muertos.

