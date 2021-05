Tana Rivera, hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, rota de dolor en el funeral de Pedro Trapote Jr.

No se ha podido contener. Y es lo más normal del mundo. Él le había visto crecer y ha sido tan repentina e inesperada su muerte como lógicas y previsibles las lágrimas de sus familiares y amigos. Tana Rivera no pudo contener el llanto durante la misa por el hijo de Pedro Trapote, quien fallecía hace un par de semanas a los 54 años de edad de forma súbita.

