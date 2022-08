Tamara Gorro rompe su silencio tras la muerte de su “princesa”: “Estoy en shock”

La influencer Tamara Gorro ha roto su silencio dos días después de anunciar en sus redes la muerte de Valeria, la hija de unos amigos que padecía cáncer. “No sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuánto me has ayudado, enseñado y motivado”, escribía en Instagram.

Para Gorro, la pequeña, de solo nueve años, era un “ejemplo de superación” y se refería a ella como “princesa”. Ahora ha querido compartir algunos sentimientos más con sus seguidores con una historia en la misma red social. “No hay palabras suficientes para tanto cariño recibido“, asegura.

La modelo ha dado las gracias “de corazón” a toda su “familia virtual” y ha asegurado que en estos momentos se encuentra “desorientada, en shock, con rabia y dolor, mucho dolor” por el fallecimiento de la niña. “Pronto os hablo, lo prometo. Os amo”, concluye el mensaje.

Además Gorro ha compartido la cuenta @una_pizca_demagia, una iniciativa de la propia Valeria que, junto a su “hada madrina”, se propuso recaudar fondos para la Fundación Neuroblastoma, un cáncer infantil que afecta al sistema nervioso.