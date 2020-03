Ver esta publicación en Instagram

¡¡¡FELIZ DÍA PAPÁ!!! En mente teníamos hacer otro tipo de celebración, pero como tú bien sabes, lo que uno planea, no siempre se hace efectivo. Cierto es, que no hemos empezado este año de la mejor manera. Las piedras de nuestro camino las vamos eliminando, pero siguen apareciendo. Pero, ¿cuándo nos hemos rendido? NUNCA. ¿Cuántas veces han podido con nosotros? NUNCA. Por eso formamos esta familia tan bonita, por nuestra resistencia. Siempre te lo dije cariño, lo que uno siembra, recoge. La efusividad de tus hijos al verte, la pasión que muestran por ti cada día y el amor que te procesan, te lo has ganado tú. Esta pancarta que te entrego impresa en un folio, ellos muy pronto te la darán en persona, y de nuevo volveremos a vivir nuestros momentos de locura los cuatro. Mientras tanto, con esta tarta que te he hecho, comámosla y planeemos de qué manera eliminamos la nueva piedra. Sí, esta pesa un poco más, pero recuerda, hace cuatro años derrumbamos un muro juntos. ¡FELIZ DÍA PAPÁ! TE AMAMOS MUCHO. #mamamolona #diadelpadre #prontojuntos #👑

