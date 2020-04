Tamara Gorro baila con Ezequiel Garay tras salir del aislamiento por coronavirus

Tamara Gorro está muy activa en las redes sociales durante estos días de cuarentena para intentar hacer más amena la cuarentena a sus seguidores. En esta ocasión, le ha acompañado su marido, Ezequiel Garay, en uno de sus nuevos bailes.

La semana pasada la pareja ya nos mostraban sus dotes para el baile, con una canción de Jennifer Lopez. En esa ocasión, aún tenían que grabarse por separado debido al aislamiento en el que se encontraba el futbolista por el coronavirus.

En este nuevo vídeo, ambos han podido bailar juntos, aunque siempre siguiendo las medidas de prevención establecidas. “Llevamos mascarilla por indicación médica, después de terminar el aislamiento hay que estar 14 días más en cuarentena y mantener la distancia de seguridad”, escribía la influencer.

El matrimonio está afrontando un año complicado tras la lesión de Ezequiel y su contagio por coronavirus, el ingreso de su hijo por neumonía y, ahora, el verse obligados a separarse de sus pequeños debido a la cuarentena. “Tengo que reconocer, que por mucha positividad que tenga, cada segundo el corazón me llora por no verlos y, sobre todo, por no saber cuántos días pasarán hasta que lo vuelva a hacer”, confesaba esta semana. Pero esto no les ha quitado sus ganas de bailar.