Tamara Falcó explica por qué se ha saltado el confinamiento por tercera vez

Sobre estas dos ocasiones, Falcó pidió perdón en un programa anterior: “Respecto a lo del otro día, está mal no haberme enterado de las noticias y haber ido a La Moraleja. También está fatal lo que hice cuando fui a la cena de un amigo y me estaba esperando un montón de prensa”, reconoció.

“Dicen algunos medios que te has vuelto a saltar el confinamiento perimetral”, le reprochó el presentador, Pablo Motos. “A ver, yo vengo aquí a la tele, es uno de mis trabajos, pero yo tengo redes sociales, que también son un trabajo . Y a mí me han contratado dos compañías para sacarme varias fotografías por lo que tengo un salvoconducto. Las salidas están más que justificadas”, ha querido zanjar Falcó.

