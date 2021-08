Talibanes quieren que el mundo piense que han cambiado; primeras señales sugieren lo contrario

“También se han comprometido a ser inclusivos. Han dicho que las mujeres pueden trabajar y las niñas pueden ir a la escuela. Esas promesas deberán cumplirse y, por el momento, de nuevo comprensiblemente, dada la historia pasada, estas declaraciones se han recibido con cierto escepticismo. Sin embargo, las promesas se han hecho, y si se cumplen o no se cumplen o no, se analizará de cerca”, dijo.

Sirajuddin Haqqani, el otro líder adjunto, escribió un controvertido artículo de opinión en The New York Times el año pasado en el que presentaba a cualquier futuro gobierno talibán como guardián moderado y decía que “los asesinatos y las mutilaciones deben terminar”.

