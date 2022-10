Talibanes impiden la entrada de mujeres a universidad por el uso del burka

”Las mujeres que tienen el velo pueden entrar orgullosamente a la universidad, pero las que no tienen burka no pueden entrar”, dijo el oficial a las jóvenes.

”Por no llevar burka el miembro de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio no permite el ingreso de las estudiantes a la universidad”, aseguró una joven.

En la grabación, las jóvenes estudiantes aseguraron que aunque llevaban puesto un hijab, el miembro del Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio no les permitió ingresar a la universidad debido a que no tenían burka.

You May Also Like