Talibanes capturan Jalalabad y Mazar-i-Sharif, gobierno afgano solo controla Kabul

“Estoy llorando día y noche. Si llegan los talibanes y me obligan a casarme, me suicido”, aseguró a la AFP.

“Fui el cuarto presidente en presidir la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán: dos republicanos, dos demócratas. No querría pasar esta guerra a un quinto y no lo haré”, expresó Biden.

