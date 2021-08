Talibanes avanzan imparables hacia Kabul, que los países occidentales evacuan

La retirada de las tropas extranjeras concluirá en torno al 31 de agosto. Pese a lo que está ocurriendo en Afganistán, Biden afirmó que no lamenta su decisión, aunque es cierto que los responsables estadounidenses no ocultan su decepción ante la rapidez con la que el ejército afgano se evapora ante el avance de los talibanes.

“Los talibanes controlan (…) el 100% (de la ciudad) y no hay combates ya”, dijo a la AFP un responsable local, Said Qaribullah Sadat.

You May Also Like