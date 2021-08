“Tal vez debería plantearse la retirada”

Sobre el titular que dio Concha Velasco hace un par de días y que tanto ha dado que hablar, su hijo ha explicado que dichas palabras no son literales : “Es una forma de hablar, es como si alguien te dice que algo le ha costado ‘un ojo de la cara’ o ‘un riñón'”. Además, recalca que su madre contará con una buena pensión “en cuanto se baje del escenario”. Sí reconoce que es uno de los titulares más descontextualizados de la actriz, con el cual no está “nada de acuerdo”.

Los problemas económicos de la intérprete se han relacionado en el pasado Paco Marsó , que fue su pareja durante varios años. “A mí me duele mucho cuando se responsabiliza a Paco Marsó de ciertos desajustes económicos (…). Terminaron su relación en 2005 y falleció en 2010. Estamos en 2021, creo que merece descansar en paz, que no se le culpe más de lo que no es responsable”, ha sentenciado el actor.

