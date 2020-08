SILENCIO CONVENIENTE. El Ministerio Público se da golpes de pecho por sus estándares de transparencia y acceso a la información, ya que publica constantemente las condenas y demás acciones relacionadas con su gestión. ¡Muy bien! Pero qué ha sucedido con los casos de alto perfil, por ejemplo: New Business, FCC, Odebrecht, Planillas de la Asamblea Nacional y otros tantos de los cuales hace rato no se sabe nada de nada. O, es que ¿necesitan permiso?

