Tal Cual | La Prensa Panamá

FIGURITA REPETIDA. Julio Palacios, diputado principal del Parlacen y actual asesor del presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, acaba de ser juramentado como gobernador de la provincia de Coclé. ¿Acaso el PRD no puede repartir cargos a otra gente? Tal vez el presidente no esté hecho de leche condensada, pero parece que sus criterios de selección de personal, sí lo son.

