DESIDIA. Circularon en redes sociales vistas del pésimo estado en que se encuentra la piscina de Albrook. Al respecto el director de Pandeportes, Eduardo Cerda, dio toda clase de excusas: que si es propiedad de la ARI, institución que dejo de existir desde 2005 y que ahora se llama Unidad de Administración de Bienes Revertidos, o UABR, que si estamos negociando mantenimiento y cuanta cosa más se le ocurrió decir. Lo cierto es que no es la primera vez que este activo queda en el olvido, pero, como dicen por ahí, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta.

