LA MISMA PIEDRA. Dicen que el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, quiere reelegirse. Lo próximo es que busque a Bosco Vallarino para la vicealcaldía. Verdaderamente que algunos no solo no tienen vergüenza… sino que, además, les falta hasta sentido común.

ABUSO. El desgreño administrativo del gobierNito cada vez cobra más víctimas. Ya no son solo los médicos internistas que se desayunaron en su primer día de trabajo que no había presupuesto para pagarles, ni aquellos a quienes no les han pagado horas extras. A la lista se suman funcionarios del Instituto de Mercadeo Agropecuario, quienes, según se supo, demoran en cobrar hasta cinco meses. ¿Panamá solidario? ¿Con quién?

