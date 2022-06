PAMAGO. José Abel Almengor recusó la participación de Carlos Lee, presidente de la Alianza Ciudadana Pro Justicia a su entrevista ante la mesa de evaluación de los candidatos para magistrados, por recordar, en el Knockaut, que renunció en medio de escándalos y sin rendir cuentas a la magistratura durante el gobierno de la locura. Algunos realmente tienen memoria selectiva, porque Carlos Lee no es el único que se acuerda, y si no que le pregunten a Ana Matilde.

