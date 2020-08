PARA NO OLVIDAR. Con las declaraciones de la funcionaria, también quedó en evidencia que sí hubo un evento en dicho restaurante. Cosa de la cual, según el Minsa, no había evidencia. Por lo visto, poco a poco se aclaran las cosas. Pero, además de los funcionarios que ya sabemos, ¿quién más estaba en ese cumpleaños, que tanto empeño pusieron en ocultar?. Huele a diputados.

MALO, MALO, MALO. “Si ustedes tienen dolor porque yo tengo trabajo y ustedes no, esa no es mi culpa”, fueron las palabras de la funcionaria de Aduanas que estuvo en el ágape de La Fragata, la semana pasada. Cada quien es esclavo de sus palabras. Dicen por ahí.

MAL CHISTE. Y, hablando de proteger y servir, pues resulta que luego de lo sucedido el fin de semana en las Villas de Decameron y de que al sitio se apersonaran agentes de la Policía Nacional, quienes dijeron que emitirían un reporte al respecto, tal documento no existe. Lo dicho, este país es un circo, donde los políticos se pelean por ser el payaso mayor. Si no, que le pregunten al alcalde de Colón, o al de Panamá.

