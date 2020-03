SERVICIO SOCIAL. El sábado por la noche, las autoridades de Salud cerraron seis locales comerciales por incumplir normas para evitar la propagación del coronavirus. Esto quiere decir que en estos sitios había aglomeraciones de más de 50 personas. Parece mentira que los ejemplos de Italia y España no sean suficientes para crear conciencia de que el aislamiento social no es una opción, sino una obligación.

REINCIDENTE. Una vez más, el diputado Jairo Bolota Salazar (PRD) hizo de las suyas. Parece que lo de desafiar a la autoridad de policía se le ha vuelto costumbre. Ahora hasta invitó a pelear a un oficial que pretendía identificarlo, tras haberlo detenido por supuestamente conducir su automóvil a alta velocidad y sin placa vehicular. ¿Será que este señor cree que por ser diputado no le debe respeto ni obediencia a la Policía? No porque puede hacer leyes está por encima de éstas. Por el contrario, debería poner el ejemplo, pero tal parece que él cree habitar en el Olimpo.

