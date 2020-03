CURIOSIDAD. ¿Los padres de familia deben pagar la colegiatura, las actividades extracurriculares y los buses colegiales, mientras estén cerradas las escuelas? ¿Se debe devolver el dinero a los pasajeros o empresas que tienen que cancelar vuelos a eventos a fin de evitar la expansión de la pandemia? Teniendo en cuenta que las cédulas de identidad vencidas se mantendrán vigentes por el tema del coronavirus, ¿también ocurrirá lo mismo con las licencias de conducir y pasaportes?

CONNECT MILES. El viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, comunicó que en el Ejecutivo están cancelados todos los viajes al exterior. Claro, tras lo ocurrido en la UAF, algo habrán aprendido. Falta que se pronuncien sobre el tema los otros dos órganos del Estado.

REPRESALIA. El alcalde José Luis Fábrega le quitó la administración del parque Urracá al representante de Bella Vista, Ricky Domínguez –quien ha ejercido esta función en las últimas tres administraciones– porque Domínguez votó el martes a favor de la suspensión de la consulta del proyecto de la playa. ¿Les hará lo mismo a Zaidy Quintero, Elías Vigil, Willie Bermúdez, Jair Martínez y al resto de concejales que votó igual que él?

PASTEL. Ayer, Ricardo Martinelli cumplió 68 años de edad. Y los celebró en el Tribunal Electoral, entregando 3,900 firmas de apoyo para que “Realizando Metas” sea considerado un partido en formación. Martinelli apareció en la sede del TE con la boca y la nariz cubiertas por una mascarilla desechable. ¿Acaso está enfermo? Si no es así, ¿nadie se atrevió a decirle que su uso no está recomendado para la población en general, sino solo para los enfermos? Ganas de llamar la atención.

ALO, REALIDAD. Lejos de disuadir a las empresas que utilizan plataformas digitales para el transporte de pasajeros, estas siguen llegando a Panamá. Ahora se ha radicado en el país una compañía china llamada Didi. Si los conductores de taxis locales siguen en su empeño de llorar en vez de enfrentar su nueva realidad, terminarán trabajando para estas plataformas en vez de seguir siendo independientes. No entienden que el mundo cambió, incluso para ellos.

REVÉS. La Sala Tercera de la Corte Suprema suspendió provisionalmente un artículo del decreto de la Alcaldía de Panamá que permitía multar hasta con $2 mil a los conductores que se estacionen en aceras, isletas, parques, plazas, etc. La Corte señaló que eso es competencia de la ATTT y no de la Alcaldía. Ojalá esto no llene de ira al alcalde, pues ya sabemos cómo reacciona cuando las cosas no se hacen como él quiere.





Source link

Me gusta: Me gusta Cargando...